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Трамп и Помпео обсудили с Лавровым Украину: что говорили

Трамп и Помпео обсудили с Лавровым Украину: что говорили - Фото
Лавров и Помпео (фото - ERIK S. LESSER/EPA)
11.12.2019, 08:15

Глава американского внешнеполитического ведомства настаивает: Крым - Украина

Президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майкл Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились в Вашингтоне, передает Radio Free Europe/Radio Liberty.

Сообщается, что Помпео сказал Лаврову, что США по-прежнему считает временно оккупированный Крым территорией Украины, а не РФ. Трамп же призвал Россию "разрешить конфликт с Украиной".

Также РФ предостерегли от вмешательства в выборы президента США, однако Лавров все обвинения отрицал.

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Майкл Помпео дональд трамп Крым Сергей Лавров
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