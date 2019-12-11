Трамп и Помпео обсудили с Лавровым Украину: что говорили

Президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майкл Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились в Вашингтоне, передает Radio Free Europe/Radio Liberty.
Сообщается, что Помпео сказал Лаврову, что США по-прежнему считает временно оккупированный Крым территорией Украины, а не РФ. Трамп же призвал Россию "разрешить конфликт с Украиной".
Также РФ предостерегли от вмешательства в выборы президента США, однако Лавров все обвинения отрицал.
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