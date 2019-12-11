Трамп и Помпео обсудили с Лавровым Украину: что говорили

Лавров и Помпео (фото - ERIK S. LESSER/EPA)

Президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майкл Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились в Вашингтоне, передает Radio Free Europe/Radio Liberty.

Сообщается, что Помпео сказал Лаврову, что США по-прежнему считает временно оккупированный Крым территорией Украины, а не РФ. Трамп же призвал Россию "разрешить конфликт с Украиной".

Также РФ предостерегли от вмешательства в выборы президента США, однако Лавров все обвинения отрицал.

резидент Владимир Зеленский Ранее п почему вопрос Крыма не поднимался на нормандской встрече 9 декабря. О итогах саммита можно почитать здесь.

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