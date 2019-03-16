Британский МИД: Мировое сообщество выступает против России

Джереми Хант (фото - EPA)

Соединенное Королевство поддерживает Украину в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе и остальными проявлениями российской агрессии, а также связанные с этим санкции. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, пишет пресс-служба МИДа.

Санкции являются еще одним примером того, как мировое сообщество выступает против России из-за того, что она постоянно нарушает международное право, отметил Хант.

Реклама

"Великобритания и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США дали России однозначный сигнал о том, что ее нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было абсолютно неприемлемым", - говорится в сообщении.

Министр заверил, что Великобритания и далее будет предпринимать необходимые совместные меры в ответ на действия РФ по дестабилизации Украины. Он подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинских военнослужащих, вернуть захваченные суда и разрешить свободный проход украинских и международных кораблей через Керченский пролив и Азовское море.

Вчера США объявили о расширении санкций против России. Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.