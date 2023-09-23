"Брусчаткой не победить. Деньги на ВСУ". В Киеве устроили митинг возле мэрии – фото

Возле мэрии Киева в субботу, 23 сентября, организовали акцию протеста против использования бюджетных денег на закупки, без которых можно обойтись. Участники митинга требовали направить деньги на нужды армии, сообщила пресс-служба Киевгосадминистрации.

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По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой из Слуги народа, у протестующих "требования конкретные".

"К поддержке обороны добавились пандусы в укрытия, госпитали, укрытия в школах и садах. Зафиксировали, что Киев выделит 120 млн на пандусы в укрытиях. На этой неделе. И что тендеров на некритические вещи не будет", – написала она в Telegram.

Участники акции пришли на митинг с лозунгами типа: "ВСУ воюют не брусчаткой", "Дорога врага не уничтожит", "Как клумбой стрелять по русне", "Брусчаткой войну не победить".

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, встретившийся с митингующими, сказал, что город с февраля 2022 года выделил на безопасность, оборону и нужды военных более 4,6 млрд грн.

"Все возможные ресурсы город и дальше будет направлять нашим защитникам. [Но] важно, чтобы город жил и работал на победу. Надо взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое - все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно быть на необходимом уровне", – сказал он.

Это уже второй подобный митинг, который проводят в связи с тем, что вскоре в Киеве должны голосовать за бюджет на 2024 год.

На предыдущей акции один из участников облил красной краской табличку КГГА, на этот раз обошлось без подобных эксцессов.

До конца года Верховная Рада собирается принять закон об изъятии "военного" НДФЛ, который существенно урежет бюджеты местных бюджетов.

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