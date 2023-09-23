"Брусчаткой не победить. Деньги на ВСУ". В Киеве устроили митинг возле мэрии – фото
Возле мэрии Киева в субботу, 23 сентября, организовали акцию протеста против использования бюджетных денег на закупки, без которых можно обойтись. Участники митинга требовали направить деньги на нужды армии, сообщила пресс-служба Киевгосадминистрации.
По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой из Слуги народа, у протестующих "требования конкретные".
"К поддержке обороны добавились пандусы в укрытия, госпитали, укрытия в школах и садах. Зафиксировали, что Киев выделит 120 млн на пандусы в укрытиях. На этой неделе. И что тендеров на некритические вещи не будет", – написала она в Telegram.
Участники акции пришли на митинг с лозунгами типа: "ВСУ воюют не брусчаткой", "Дорога врага не уничтожит", "Как клумбой стрелять по русне", "Брусчаткой войну не победить".
Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, встретившийся с митингующими, сказал, что город с февраля 2022 года выделил на безопасность, оборону и нужды военных более 4,6 млрд грн.
"Все возможные ресурсы город и дальше будет направлять нашим защитникам. [Но] важно, чтобы город жил и работал на победу. Надо взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое - все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно быть на необходимом уровне", – сказал он.
Это уже второй подобный митинг, который проводят в связи с тем, что вскоре в Киеве должны голосовать за бюджет на 2024 год.
На предыдущей акции один из участников облил красной краской табличку КГГА, на этот раз обошлось без подобных эксцессов.
- До конца года Верховная Рада собирается принять закон об изъятии "военного" НДФЛ, который существенно урежет бюджеты местных бюджетов.
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