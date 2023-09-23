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"Брусчаткой не победить. Деньги на ВСУ". В Киеве устроили митинг возле мэрии – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 11:50
Фото: Ксения Семенова / Telegram

Возле мэрии Киева в субботу, 23 сентября, организовали акцию протеста против использования бюджетных денег на закупки, без которых можно обойтись. Участники митинга требовали направить деньги на нужды армии, сообщила пресс-служба Киевгосадминистрации.

По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой из Слуги народа, у протестующих "требования конкретные".

"К поддержке обороны добавились пандусы в укрытия, госпитали, укрытия в школах и садах. Зафиксировали, что Киев выделит 120 млн на пандусы в укрытиях. На этой неделе. И что тендеров на некритические вещи не будет", – написала она в Telegram.

Участники акции пришли на митинг с лозунгами типа: "ВСУ воюют не брусчаткой", "Дорога врага не уничтожит", "Как клумбой стрелять по русне", "Брусчаткой войну не победить".

"Брусчаткой не победить. Деньги на ВСУ". В Киеве устроили митинг возле мэрии – фото

"Брусчаткой не победить. Деньги на ВСУ". В Киеве устроили митинг возле мэрии – фото

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, встретившийся с митингующими, сказал, что город с февраля 2022 года выделил на безопасность, оборону и нужды военных более 4,6 млрд грн.

"Все возможные ресурсы город и дальше будет направлять нашим защитникам. [Но] важно, чтобы город жил и работал на победу. Надо взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое - все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно быть на необходимом уровне", – сказал он.

Это уже второй подобный митинг, который проводят в связи с тем, что вскоре в Киеве должны голосовать за бюджет на 2024 год.

На предыдущей акции один из участников облил красной краской табличку КГГА, на этот раз обошлось без подобных эксцессов.

Читайте также: Без дорог и стадионов. Два больших скандала из-за проекта бюджета-2024

Андрей Водяный
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