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"Бруківкою не перемогти. Гроші на ЗСУ". У Києві влаштували мітинг біля мерії – фото

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 11:50
Фото: Ксенія Семенова / Telegram

Біля мерії Києва в суботу, 23 вересня, влаштували акцію протесту проти використання бюджетних грошей на закупівлі, без яких можна обійтися. Учасники мітингу вимагали направити гроші на потреби армії, повідомила пресслужба Київдержадміністрації.

За словами депутатки Київради Ксенії Семенової зі Слуги народу, у протестувальників "вимоги конкретні".

"До підтримки оборони додалися пандуси в укриття, госпіталі, укриття в школах і садочках. Зафіксували, що Київ виділить 120 млн на пандуси в укриттях. Цього тижня. І що тендерів на некритичні речі не буде", – написала вона у Telegram.

Учасники акції прийшли на мітинг з гаслами на кшталт: "ЗСУ воюють не бруківкою", "Дорога ворога не знищить", "Як клумбою стрілять по русні", "Бруківкою війну не перемогти".

"Бруківкою не перемогти. Гроші на ЗСУ". У Києві влаштували мітинг біля мерії – фото

"Бруківкою не перемогти. Гроші на ЗСУ". У Києві влаштували мітинг біля мерії – фото

Секретар Київради Володимир Бондаренко, який зустрівся з мітингувальниками, сказав, що місто з лютого 2022 року виділило на безпеку, оборону та потреби військових понад 4,6 млрд грн.

"Усі можливі ресурси місто і надалі буде спрямовувати нашим захисникам. [Але] важливо, щоб місто жило і працювало на перемогу. Треба зважено підходити до рішень щодо підтримки життєдіяльності міста. Критична інфраструктура, центри ухвалення рішень, комунікації, шляхи сполучення та багато іншого – все це необхідно підтримувати в належному стані. Тому бюджетне забезпечення цих напрямів має також бути на необхідному рівні", – сказав він.

Це уже другий подібний мітинг, їх проводять у зв'язку з тим, що незабаром в Києві мають голосувати за бюджет на 2024 рік.

На попередній акції один з учасників облив червоною фарбою табличку КМДА, цього разу обійшлося без подібних ексцесів.

Читайте також: Без доріг та стадіонів. Два великі скандали через проєкт бюджету-2024

Андрій Водяний
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