"Бруківкою не перемогти. Гроші на ЗСУ". У Києві влаштували мітинг біля мерії – фото

Біля мерії Києва в суботу, 23 вересня, влаштували акцію протесту проти використання бюджетних грошей на закупівлі, без яких можна обійтися. Учасники мітингу вимагали направити гроші на потреби армії, повідомила пресслужба Київдержадміністрації.

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За словами депутатки Київради Ксенії Семенової зі Слуги народу, у протестувальників "вимоги конкретні".

"До підтримки оборони додалися пандуси в укриття, госпіталі, укриття в школах і садочках. Зафіксували, що Київ виділить 120 млн на пандуси в укриттях. Цього тижня. І що тендерів на некритичні речі не буде", – написала вона у Telegram.

Учасники акції прийшли на мітинг з гаслами на кшталт: "ЗСУ воюють не бруківкою", "Дорога ворога не знищить", "Як клумбою стрілять по русні", "Бруківкою війну не перемогти".

Секретар Київради Володимир Бондаренко, який зустрівся з мітингувальниками, сказав, що місто з лютого 2022 року виділило на безпеку, оборону та потреби військових понад 4,6 млрд грн.

"Усі можливі ресурси місто і надалі буде спрямовувати нашим захисникам. [Але] важливо, щоб місто жило і працювало на перемогу. Треба зважено підходити до рішень щодо підтримки життєдіяльності міста. Критична інфраструктура, центри ухвалення рішень, комунікації, шляхи сполучення та багато іншого – все це необхідно підтримувати в належному стані. Тому бюджетне забезпечення цих напрямів має також бути на необхідному рівні", – сказав він.

Це уже другий подібний мітинг, їх проводять у зв'язку з тим, що незабаром в Києві мають голосувати за бюджет на 2024 рік.

На попередній акції один з учасників облив червоною фарбою табличку КМДА, цього разу обійшлося без подібних ексцесів.

До кінця року Верховна Рада збирається ухвалити закон про вилучення "військового" ПДФО, який суттєво уріже бюджети місцевих бюджетів.

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