Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка стали городами-героями

Николаев, Ахтырка Сумской области, а также пригороды Киева Ирпень и Буча стали городами-героями. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что подписал указы о присвоение этим городам почетной награды город-герой Украины.

Кроме того, президент присвоил звания героев Украины семи военным Нацгвардии (пятерым – посмертно) и наградил госнаградами 240 военных Нацгвардии, 119 военных ВСУ, 14 руководителей местных общин, 31 медика.

"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звания героев миллионам и миллионам наших людей. Именно вам. Всех. Украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы, для мира там, где они есть, где вы есть", – сказал Зеленский.

7 марта Зеленский присвоил награды городов-героев Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.

Марк Сировой

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