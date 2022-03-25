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Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка стали городами-героями

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 01:03
Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка стали городами-героями - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Николаев, Ахтырка Сумской области, а также пригороды Киева Ирпень и Буча стали городами-героями. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что подписал указы о присвоение этим городам почетной награды город-герой Украины.

Кроме того, президент присвоил звания героев Украины семи военным Нацгвардии (пятерым – посмертно) и наградил госнаградами 240 военных Нацгвардии, 119 военных ВСУ, 14 руководителей местных общин, 31 медика.

"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звания героев миллионам и миллионам наших людей. Именно вам. Всех. Украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы, для мира там, где они есть, где вы есть", – сказал Зеленский.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский буча ирпень Николаев Ахтырка город-герой
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