Город-герой Харьков. Зеленский наградил шесть городов, атакованных Россией
Президент Владимир Зеленский установил почетное отличие "Город-герой Украины" и присвоил его шести украинских городам, жители которых отличились в противостоянии российскому вторжению.
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"Я решил отметить специальным званием, как это когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее нашествие, другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", – сказал президент в видеообращении.
Городами-героями станут:
Харьков;
Чернигов;
Мариуполь;
Херсон;
Гостомель;
Волноваха.
Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента.
В документе говорится, что почетное отличие Город-герой Украины установлено "в целях празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
- Также сегодня президент принял решение отметить глав облгосадминистраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих громад.
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