Город-герой Харьков. Зеленский наградил шесть городов, атакованных Россией

Президент Владимир Зеленский установил почетное отличие "Город-герой Украины" и присвоил его шести украинских городам, жители которых отличились в противостоянии российскому вторжению.

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"Я решил отметить специальным званием, как это когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее нашествие, другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", – сказал президент в видеообращении.

Городами-героями станут:

Харьков;

Чернигов;

Мариуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента.

В документе говорится, что почетное отличие Город-герой Украины установлено "в целях празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Также сегодня президент принял решение отметить глав облгосадминистраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих громад.

Вадим Ребрина

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