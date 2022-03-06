Зеленский – Западу: Россия анонсировала атаку наших городов. Почему вы молчите

Президент Владимир Зеленский призвал западных лидеров отреагировать на официальный анонс России ударов по украинским городам. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Президент отметил, что на завтра Россия официально анонсировала обстрел украинских предприятий оборонного комплекса, большинство из которых построены еще советской властью в городах. Сейчас они расположены посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей, сотни тысяч живут рядом.

"И это убийство, сознательное убийство. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика. Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов — они анонсируют запланированные зверства. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни одного слова. Будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что "хотя бы завтра" западные лидеры это заметят и отреагируют.

"Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Мы точно знаем, как пойдут приказы по вертикали командования. Мы знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал и суд божий, если попробуете спрятаться", – сказал президент.

По его словам, дерзость агрессора — это четкий сигнал того, что примененных санкций недостаточно.

"Вы не спрячетесь от этой реальности, от новых убийств в Украине", – обратился президент к западным лидерам.

Он отметил, что было много разговоров о гуманитарных коридорах. "Есть люди, которым нужно выйти, которые не могут остаться. И мы слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут. Их нет. Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые", – отметил Зеленский, напомнив, что сегодня в Ирпене Киевской области в ходе эвакуации российские оккупанты убили семью.

"Сколько таких семей в Украине погибли? Мы не простим, не забудем и накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне, на нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам... Вам не будет ни одного тихого места на этой земле, кроме могилы", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что сегодня принял решение отметить глав облгосадминистраций и мэров городов, которые больше всего отличились в обороне своих громад.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

Сергей Гайдай – глава Луганской ОГА;

Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОГА;

Павел Кириленко – глава Донецкой ОГА;

Виталий Ким – глава Николаевской ОГА;

Олег Синегубов – глава Харьковской ОГА;

Вячеслав Чаус – глава Черниговской ОГА.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены:

Владислав Атрошенко – мэр Чернигова;

Владимир Коваленко – мэр Новой Каховки;

Игорь Колыхаев – мэр Херсона;

Александр Лысенко – мэр Сум;

Александр Сенкевич – мэр Николаева;

Игорь Терехов – мэр Харькова;

Иван Федоров – мэр Мелитополя.

Вадим Ребрина

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