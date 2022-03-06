Убита целая семья. Еще один пример военных преступлений россиян в Украине: фото (18+)
Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек, заявил мэр города Александр Маркушин.
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По его словам, автобусы обстреляли во время проезда по мосту через Романовку.
Маркушин рассказал, что на его глазах в результате попадания снаряда погибла семья из двух взрослых и двух детей.
Он также отметил, что Ирпень не сдался. Часть города действительно захватили оккупанты, другая часть воюет и не сдает свои позиции.
Маркушин сообщил, что завтра, в 10:00 снова будет проводиться эвакуация жителей Ирпеня от Романовки.
"Друзья, с 10:00 я буду с вами вместе. Пожалуйста, приходите", – сказал он.
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото с места обстрела.
Ранее сегодня Ирпень, который подвергается постоянным обстрелам российских войск, пришлось отключить от газоснабжения.
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