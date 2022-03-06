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Ирпень отключили от газоснабжения: боевой снаряд попал в газопровод

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 18:13

Город Ирпень Киевской области, который подвергается постоянным обстрелам российских войск, пришлось отключить от газоснабжения. Об этом в telegram-канале сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

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"Час назад мы были вынуждены отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", – написал он.

Власти обращаются к международным организациям с требованием содействовать разрешению гуманитарного кризиса в Киевской области: "Тысячи людей оказались в изоляции из-за боевых действий, в том числе обстрелов... Люди выживают без света, воды, пищи, медицинской помощи. Они находятся в опасности".

"Оккупант блокирует возможность оказать помощь жителям Киевщины", – отметил Кулеба.

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Валерия Кондратова
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ирпень война с россией
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