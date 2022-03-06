Ирпень отключили от газоснабжения: боевой снаряд попал в газопровод

Город Ирпень Киевской области, который подвергается постоянным обстрелам российских войск, пришлось отключить от газоснабжения. Об этом в telegram-канале сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Час назад мы были вынуждены отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод. Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", – написал он.

Власти обращаются к международным организациям с требованием содействовать разрешению гуманитарного кризиса в Киевской области: "Тысячи людей оказались в изоляции из-за боевых действий, в том числе обстрелов... Люди выживают без света, воды, пищи, медицинской помощи. Они находятся в опасности".

"Оккупант блокирует возможность оказать помощь жителям Киевщины", – отметил Кулеба.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.