Будем платить нашим военным, держащим в руках оружие, по 100 000 грн в месяц – Зеленский

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые с оружием в руках защищают страну, будут платить по 100 000 грн в месяц. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Разумеется, наши военные сражаются не за деньги. А за сегодня, за завтра и очень жестко отвечают за то, что было вчера", – подчеркнул президент.

Однако, сказал Зеленский, военнослужащие выполняют важнейшую работу, и государство должно достойно ее оплачивать.

"Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по 100 000 грн в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не окончится эта война", – сказал президент.

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Наталия Медведева

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