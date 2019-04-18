"Будем ругаться". Зеленский о влиянии Коломойского после выборов

Зеленский во время интервью (фото - facebook.com/vladislav.krasinskiyp)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, которого часть СМИ и соперник по выборам ассоциируют с Игорем Коломойским, в случае своего избрания "будет с ним жестко разговаривать", если олигарх попытается "решать вопросы" в судах - например, по Укрнафте. Об этом он сообщил РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании.

"Буду с ним разговаривать об этом. Жестко. Будем ругаться. Моим именем прикрываться (если Коломойским попробует, - ред.), слушайте, это невозможно. Я считаю, что это неправильно", - сказал кандидат.

Реклама

Смотрите также: Новое видео Схем. Коломойский: Я вернусь после победы Зеленского

По его словам, в политический период он у Коломойскому в Тель-Авив и Женеву "точно не летал".

"Может быть, у нас были какие-то выступления. И для него тоже были. Мы выступали "Кварталом". Ну, слушайте, ну это нормально. Это работа", - ответил Зеленский.

В Ринатом Ахметовым Зеленский, по его словам, никогда не общался: "на паре вечеринок здоровались и все". С Валерием Хорошковским также "нет отношений сейчас", хотя "были нормальные отношения".