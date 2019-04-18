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18.04.2019, 08:35

"Будем ругаться". Зеленский о влиянии Коломойского после выборов

"Будем ругаться". Зеленский о влиянии Коломойского после выборов - Фото
Зеленский во время интервью (фото - facebook.com/vladislav.krasinskiyp)

Кандидат говорит, что нечасто видится с бизнесменом: общается только по бизнесу, а Коломойский через канал 1+1 должен студии Квартал 95 деньги.

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский, которого часть СМИ и соперник по выборам ассоциируют с Игорем Коломойским, в случае своего избрания "будет с ним жестко разговаривать", если олигарх попытается "решать вопросы" в судах - например, по Укрнафте. Об этом он сообщил РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании.

"Буду с ним разговаривать об этом. Жестко. Будем ругаться. Моим именем прикрываться (если Коломойским попробует, - ред.), слушайте, это невозможно. Я считаю, что это неправильно", - сказал кандидат.

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По его словам, в политический период он у Коломойскому в Тель-Авив и Женеву "точно не летал".

"Может быть, у нас были какие-то выступления. И для него тоже были. Мы выступали "Кварталом". Ну, слушайте, ну это нормально. Это работа", - ответил Зеленский.

В Ринатом Ахметовым Зеленский, по его словам, никогда не общался: "на паре вечеринок здоровались и все". С Валерием Хорошковским также "нет отношений сейчас", хотя "были нормальные отношения".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, выборы-2019, игорь коломойский
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