"Будет весело". Арестович сказал, когда Украина перейдет в наступление на оккупантов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что новая военная помощь Запада тяжелым вооружением начнет прямо сказываться на поле боя в Украине в период с конца мая до середины июня. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka Online.

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"Я думаю, к концу мая –началу июня мы увидим западную военную помощь в товарных количествах. Сейчас образцы уже есть. Но так, чтобы они пришли в тех количествах и том качестве, которое может изменить правила игры на поле боя, это где-то конец мая –начало июня. Потому что время нужно на доставку, на производство... Может даже середина июня. В этот период оно начнет прямо сказываться на поле боя", – сказал Арестович.

Когда новое оружие будет освоено, бойцы пройдут с ним учения, боевое налаживание, Украина, по его словам, будет готова наступать.

"Этого не надо ждать завтра. Это все тоже конец мая –середина июня, не раньше. Но зато это же будет совсем другая война. Россияне будут стоять в позиционной обороне, причем на огромном пространстве – от Харькова до Херсона... У них всего 90 000 войск, никакого второго эшелона нет..." – отметил он.

Возможно, по мнению Арестовича, россиянам удастся собрать в Белгородской и Курской областях 15-20 000 бойцов.

"Они пытаются снимать с хранения (вооружение. – Ред.) и призывать, но это же по срокам еще дольше, чем мы будем получать оружие. Ну, плюс у них призывники с 1 апреля там какие-то... Но это качество очень низкое. Оперативные резервы они сейчас сжигают на юге, пытаясь наступать на Кривой Рог и Николаев, и на востоке. И, получается, мы создаем ударные группировки и переходим в наступление", – сказал советник главы ОП.

Наступление будет проходить на участках, которые определят верховный главнокомандующий и главнокомандующий ВСУ.

"Это будет уже наше наступление. Мы будем громить противника и выгонять его с нашей земли. Вот это будет весело", – сказал Арестович.

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