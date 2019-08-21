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Будущие главы трех ОГА. Кого Зеленский предложил на должности

Будущие главы трех ОГА. Кого Зеленский предложил на должности - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 16:21

Владелец строительной компании, глава областной федерации греко-римской борьбы и бывший гендиректор Ocean Plaza

LIGA.net выяснила, чем занимались кандидаты на должности глав Запорожской, Винницкой и Ровенской облгосадминистраций, которых по предложению президента Владимира Зеленского сегодня утвердил Кабмин.

Правительство согласовало кандидатуры Виталий Туринка (Запорожская ОГА), Владислава Скальского (Винницкая ОГА) и Виталия Коваля (Ровенская ОГА).

При этом вице-премьер Павел Розенко заявил, что эти кандидатуры были выдвинуты за полчаса до заседания Кабмина. По его словам, не было проведено ни конкурсов, ни отборов у HR-специалистов.

Согласно данным сайта youcontrol, Виталий Туринок является владельцем компании Ровенский домостроительный комбинат, которая занимается производством бетона и строительством зданий.

Также Туринок является совладельцем компаний Волыньферрометал, которая занимается сдачей в аренду недвижимости, а также торговлей металлоломом; компании Интертрейд, которая занимается производством бетона; компании Вестпром, которая зарабатывает на оптовой торговле древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

Виталий Коваль, по данным youcontrol, руководит компаниями Санако (оптовая торговля зерном, табаком и кормами для животных) и ВВВ Монтаж (строительство дорог).

Также Коваль является вице-президентом Федерации греко-римской борьбы Украины.

Виталий Коваль (Фото: facebook.com/vitaliy.koval)

Владислав Скальский с июня 2016 года работает заместителем мэра Винницы.

В интервью изданию Винницкие новости в 2018 году Скальский рассказал, что с 2005 года работал в METRO Cash & Carry Украина, потом переехал в Казахстан. "Оттуда меня "перекупила" крупнейшая сеть гипермаркетов в России", - сказал Скальский.

В 2014 году, по его словам, он вернулся в Украину и занял должность генерального директора киевского ТЦ Ocean Plaza.

Владислав Скальский (Фото: vinnytsianews.com)

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Владимир Зеленский ОГА Владислав Скальский Виталий Туринок Виталий Коваль
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