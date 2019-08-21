Без конкурса. Вице-премьер обвинил ОП в кулуарном выборе глав ОГА

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Офис президента пытается назначить глав Запорожской, Винницкой и Ровенской облгосадминистраций в обход конкурса. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам чиновника, за полчаса до заседания Кабмина ОП выдвинул на рассмотрение правительством кандидатов на должности глав Запорожской, Винницкой и Ровенской облгосадминистраций.
Он утверждает, что при этом не было проведено ни конкурсов, ни отборов у HR-специалистов.
Розенко приложил к посту фотографию, на которой - обращение ОП. В нем указано, что на должность главы облгосадминистрации Запорожской области был выдвинут Виталий Туринок, Винницкой - Владислав Скальский, Ровенской - Виталий Коваль.
Фото: Facebook/Павло Розенко
Розенко убежден, что эти кандидатуры отобрали кулуарным способом.
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