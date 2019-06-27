Розенко: Главами ОГА хотят сделать людей с уголовным прошлым

Павел Розенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поданные президентом Владимиром Зеленским и утвержденные Кабмином кандидатуры на должности глав облгосадминистраций не прошли открытые конкурсы, их отбор проходил "кулуарным методом", в результате чего на этих постах оказались люди "со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого". Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он призвал президента не подписывать указы о назначении на должности глав ОГА кандидатур, которые вчера рассмотрел Кабмин.

По словам Розенко, никаких открытых, прозрачных, честных конкурсов на должности глав ОГА не было. "Кандидаты (кроме одного) так и не смогли внятно объяснять, как они оказались среди претендентов на указанные должности", - заявил вице-премьер.

Также, по его словам, отбор кандидатов проходил без привлечения известных HR агентств, "кулуарным методом", без общественного обсуждения. "Даже членам правительства были розданы материалы о кандидатах и вообще перечень кандидатов всего за полчаса до заседания правительства", - заявил Розенко.

"Последствием такой непрозрачности и кулуарности в принятии кадровых решений среди претендентов на должности глав областных администраций оказались люди со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - подытожил чиновник.

26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций. После голосования Администрация президента раскрыла их биографические данные. Как выяснилось позже, Михаил Бно-Айриян, которого Зеленский планирует назначить главой Киевской ОГА, ранее работал в посольстве Украины в РФ, а потом в правительстве Николая Азарова.

Кроме того, журналист проекта Схемы Наталья Седлецкая заявила, что кандидат на должность главы Одессой ОГА Андрей Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты".