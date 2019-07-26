Зеленский предложил одесситам выбрать главу ОГА: назвал пять имен

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Одессы и области с просьбой помочь выбрать главу облгосадминистрации. Об этом он написал в своем Facebook.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре главы Одесской ОГА. Мы отобрали пятерых претендентов. Что скажете об этих людях?", - сказано в сообщении.

Согласно опубликованным именам и кратким биографиям, пятеро кандидатов - это:

- 41-летний Андрей Андрейчиков, экс-руководитель ряда предприятий, с 2016-го руководитель сообщества Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов;

- 37-летняя Татьяна Петракевич, психолог по образованию, слушатель Украинской школы политических студий, общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской Открытой европейской школы;

- 44-летняя Ольна Квасницкая, юрист по образованию, мать четверых детей, депутат Одесского горсовета, преподает в Национальном университете Одесская юридическая академия, глава благотворительного фонда Одесский бульвар;

- 36-летний Максим Куцый, высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел, владелец и директор инвестиционной компании;

- 44-летний Максим Болдин, кандидат юридических наук, общественный деятель, депутат Одесского горсовета пятого созыва, глава Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридический фирмы.

Фото: Facebook Владимира Зеленского

24 июля сообщалось, что Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля - директора Бурштынской ТЭС (ДТЭК Западэнерго).