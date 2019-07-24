Ивано-Франковскую ОГА возглавит менеджер Ахметова

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Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля - директора Бурштынской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Такое решение было принято на заседании правительства сегодня, 24 июля, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялось мое согласования", - сказал сам Шмыгаль журналистам после заседания правительства.

Денис Шмыгаль - 1975 г.р., львовянин. В января 2018 года он возглавил Бурштынскую ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

14 июня президент Владимир Зеленский обнародовал имена трех кандидатов на должность главы Львовской облгосадминистрации и спросил жителей Львовской области мнения об этих людях, в список попали: Денис Шмыгаль, Максим Козицкий и Маркиян Мальский. 6 июля он заявил, что Шмыгаль получит должность председателя Ивано-Франковской ОГА.