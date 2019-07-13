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13.07.2019, 14:28

Кандидатуру главы Одесской ОГА определят на открытом конкурсе

Кандидатуру главы Одесской ОГА определят на открытом конкурсе - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент свое решение о проведении конкурса на должность председателя ОГА объяснил тем, что "не хочет подводить одесситов"

Кандидатура нового главы Одесской облгосадминистрации будет определена на открытом конкурсе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба главы государства.

"Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", - сказал Зеленский.

В Одессе Зеленский ознакомился с работой контейнерного и зернового терминалов Одесского морского порта.

Президент обратил внимание, что доходы порта уменьшились, а зарплаты - увеличились в полтора раза.

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что цифры демонстрируют негативные тенденции в работе порта в течение последних трех лет.

"Они показывают, что доходность и чистая прибыль порта упала в 16 раз. Мы видим, что эффективность уменьшается, а расходы растут. У нас есть огромное количество сигналов, в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдаются (в аренду, - ред.) за полцены частным компаниям почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд на государственный порт контролирует частная компания", - отметил Гончарук. По его словам, Одесский порт за последние три года потерял 15% грузопотока.

Гончарук добавил, что одной из проблем является контрабанда, уровень потерь от которой составляет примерно $1 млн в день.

Президент призвал найти законные способы уволить сотрудников местной таможни, в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует назначить на должность главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова. Его кандидатуру уже утвердил Кабмин. Между тем в самой Одессе не очень довольны этим назначением.

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Теги: Владимир Зеленский, конкурс, назначение, глава одесской ога, алексей гончарук
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