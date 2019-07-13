Кандидатуру главы Одесской ОГА определят на открытом конкурсе

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Кандидатура нового главы Одесской облгосадминистрации будет определена на открытом конкурсе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба главы государства.

"Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", - сказал Зеленский.

В Одессе Зеленский ознакомился с работой контейнерного и зернового терминалов Одесского морского порта.

Президент обратил внимание, что доходы порта уменьшились, а зарплаты - увеличились в полтора раза.

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что цифры демонстрируют негативные тенденции в работе порта в течение последних трех лет.

"Они показывают, что доходность и чистая прибыль порта упала в 16 раз. Мы видим, что эффективность уменьшается, а расходы растут. У нас есть огромное количество сигналов, в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдаются (в аренду, - ред.) за полцены частным компаниям почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд на государственный порт контролирует частная компания", - отметил Гончарук. По его словам, Одесский порт за последние три года потерял 15% грузопотока.

Гончарук добавил, что одной из проблем является контрабанда, уровень потерь от которой составляет примерно $1 млн в день.

Президент призвал найти законные способы уволить сотрудников местной таможни, в отношении которых имеется информация об участии в контрабандных схемах.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует назначить на должность главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова. Его кандидатуру уже утвердил Кабмин. Между тем в самой Одессе не очень довольны этим назначением.

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