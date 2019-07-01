Зеленский поставил задачу будущему главе Одесской ОГА

Андрей Андрейчиков (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что первой задачей нового главы Одесской облгосадминистрации будет взять под личный контроль выяснение причин трагедии в Одесской области, когда в пожаре погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - сказал Зеленский.

Сегодня в результате пожара в частном жилом доме в селе Черная Одесской области погибли четверо детей.

Напомним, Зеленский планирует назначить на должносьть главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова. Его кандидатуру уже утвердил Кабмин. Между тем в самой Одессе не очень довольны этим назначением.