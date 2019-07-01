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01.07.2019, 19:01

Зеленский поставил задачу будущему главе Одесской ОГА

Зеленский поставил задачу будущему главе Одесской ОГА - Фото
Андрей Андрейчиков (скриншот с видео)

Сегодня в результате пожара в частном жилом доме в селе Черная Одесской области погибли четверо детей

Президент Владимир Зеленский заявил, что первой задачей нового главы Одесской облгосадминистрации будет взять под личный контроль выяснение причин трагедии в Одесской области, когда в пожаре погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем", - сказал Зеленский.

Сегодня в результате пожара в частном жилом доме в селе Черная Одесской области погибли четверо детей.

Напомним, Зеленский планирует назначить на должносьть главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова. Его кандидатуру уже утвердил Кабмин. Между тем в самой Одессе не очень довольны этим назначением.

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Теги: Владимир Зеленский, одесса, ОГА, Андрей Андрейчиков
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