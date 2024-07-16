Будут выписывать вместе с повесткой. Юрист – о штрафах с 17 июля за необновление данных

За несвоевременное обновление данных могут выписать штраф – до 25 000 (Фото: Depositphotos)

С 17 июля работники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут вместе с повесткой выписывать штраф человеку, который не обновил данные за 60 дней. Такая практика будет достаточно распространена, рассказал юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum Вячеслав Мироненко.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По словам юриста, если представители ТЦК установят факт необновления данных, могут выписать штраф от 17 000 до 25 000 гривен.

"Представители ТЦК уполномочены осуществлять проверку военно-учетного документа лица призывного возраста, они и имеют доступ к системе "Оберіг", – объясняет Мироненко.

Читайте также Штрафы вместе с повесткой. Что после 16 июля изменится для военнообязанных

Именно в этом реестре хранятся все данные по военнообязанным, в том числе и по своевременному обновлению данных.