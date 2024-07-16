Будут выписывать вместе с повесткой. Юрист – о штрафах с 17 июля за необновление данных
За несвоевременное обновление данных могут выписать штраф – до 25 000 (Фото: Depositphotos)

С 17 июля работники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут вместе с повесткой выписывать штраф человеку, который не обновил данные за 60 дней. Такая практика будет достаточно распространена, рассказал юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum Вячеслав Мироненко.

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По словам юриста, если представители ТЦК установят факт необновления данных, могут выписать штраф от 17 000 до 25 000 гривен.

"Представители ТЦК уполномочены осуществлять проверку военно-учетного документа лица призывного возраста, они и имеют доступ к системе "Оберіг", – объясняет Мироненко.

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Именно в этом реестре хранятся все данные по военнообязанным, в том числе и по своевременному обновлению данных.

  • С 17 июля истекает 60-дневный срок, который военнообязанным украинцам давали на обновление данных.
  • Если человек не обновил данные вовремя, его могут также ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.
  • После 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезнет, подчеркнул нардеп Федор Вениславский. Как это можно сделать и возможно ли избежать штрафа – объяснила LIGA.net в тексте.
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