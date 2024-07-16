Виписуватимуть разом із повісткою. Юрист розповів про штрафи з 17 липня за неоновлення даних

За невчасне оновлення даних можуть виписати штраф - до 25 000 (Фото: Depositphotos)

З 17 липня працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть разом із повісткою виписувати штраф людині, яка не оновила дані за 60 днів. Така практика буде досить поширена, пояснив LIGA.net юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum В’ячеслав Мироненко.

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За словами юриста, якщо представники ТЦК встановлять факт неоновлення даних, можуть виписати штраф – від 17 000 до 25 000 гривень.

"Представники ТЦК уповноважені здійснювати перевірку військово-облікового документа особи призовного віку, вони й мають доступ до системи Оберіг", – пояснює Мироненко.

Саме в цьому реєстрі зберігаються всі дані щодо військовозобов'язаних, зокрема і щодо вчасного оновлення даних.