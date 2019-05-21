Ляшко и Бурбак принесли Зеленскому Конституцию

Олег Ляшко (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Лидеры фракций и групп прибывают в Администрацию президента для проведения консультаций по досрочным выборам в Раду. Об этом сообщает с Банковой корреспондент LIGA.net.

"С собой взял Конституцию, где хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90", - сообщил лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак.

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По его словам, решение президента Владимира Зеленского распустить Раду - это политическое заявление, которое "не имеет никакого отношения к законам".

Он напомнил, что 17 мая было заявление НФ о выходе из коалиции и именно 17 мая стартовал 30-дневный срок для формирования новой коалиции: "Гарант Конституции не имеет права подписывать антиконституционные указы".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подъехал к АП на велосипеде. Он также захватил с собой экземпляр Конституции.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность включить прямой эфир, чтобы вся Украина могла видели открытость власти", - заявил Ляшко. Он также считает решение Зеленского о роспуске антиконституционным, однако его политическая сила готова участвовать в досрочных выборах.

Вчера о время инаугурации Зеленский заявил о решении распустить парламент.