Мэр Берлина полчаса говорила с фейковым Кличко о беженцах и гей-параде

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Бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса разговаривала с кем-то, кто выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко. Ненастоящий мэр Киева поднимал темы беженцев, выплат, гей-парада и мобилизации. В Сенате столицы Германии предполагают, что это был дипфейк, передает DW.

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Пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерикс заявила, что собеседник Гиффай "выглядел, как Кличко", и первые 15 минут разговора подозрений не возникало – была "абсолютно нормальная беседа".

По ее словам, фейковый мэр Киева спрашивал, как Берлин справляется с беженцами, однако потом поднял темы, которые вызвали подозрения бургомистра. В частности, он со ссылкой якобы на слова посла в Германии Андрей Мельника начал спрашивать, как берлинские власти относятся к тому, что "украинцы пытаются обманным путем получить соцвыплаты".

"Он также попросил, чтобы германские власти помогли вернуть в Украину молодых мужчин, чтобы отправить их на фронт. А последняя тема вызвала уже полное недоумение: он поинтересовался, не можем ли мы оказать Киеву консультативную помощь в проведении гей-парада. Это показалось более чем странным, учитывая, что в Украине сейчас идет война", – сказала спикер, отметив, что после этого связь оборвалась.

Канцелярия Сената Берлина предполагает, что бургомистр стала жертвой дипфейка – реалистичной цифровой подделки. По словам Фрерикс, не было признаков, что это фейковый мэр – собеседник "выглядел и двигался точно так же, как Кличко".

Мельник подтвердил, что собеседником Гиффай не был реальный Кличко, полиция Берлина начала расследование. С фейковым Кличко в тот же день говорил и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, но он сразу же заподозрил неладное и оборвал связь. LIGA.net запросила комментарий у спикера мэра столицы.

ДОПОЛНЕНО В 11:37. Кличко написал в Telegram, что с фальшивого почтового адреса от его имени мэрам нескольких городов оправили запросы на общение по видеосвязи. По его словам, с мэрами Берлина и Мадрида говорил мошенник с помощью дипфейка.

Кличко считает, что это делалось, чтобы поссорить Украину с европейскими партнерами, а потому инцидент надо расследовать.

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Марк Сировой

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