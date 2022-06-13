Кличко предупредил, что Путин может захотеть Германию: ГДР была частью советской империи

Мэр Киева Виталий Кличко предостерег Германию от попыток "сдать" Украину России. Он считает, что уступки могут лишь подстегнуть Владимира Путина к следующим атакам и дойти до самой Германии. Об этом он сказал в интервью Bild.

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"Киев был и остается целью. И не только Киев: Путин лично говорит, что претендует на всю территорию, когда-то принадлежавшую России. Он продолжит наступать. Его интересы не заканчиваются в Киеве или на границе с Польшей. Я убежден, что Путин пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью советской империи", – предупредил Кличко немцев.

Его брат Владимир Кличко в свою очередь сказал, что война длится уже четвертый месяц, и Германия, наверное, тоже устала от необходимости помогать Украине. "Но пока война продолжается, должна быть и поддержка – гуманитарная, военная и любая другая. Потому что война разрушает жизнь. А еще она постучит в двери европейцев и немцев", — заявил он.

"Если кто-то в Германии думает, что война далеко, это не так – она может затронуть каждого в ЕС", — добавил Виталий Кличко.

Мэр Киева призвал Европу прекратить торговлю с Россией, потому что каждая копейка, которую Россия получит, может быть вложена в армию.

Он также прокомментировал слухи, что Путин начал войну, потому что смертельно болен и ему осталось жить недолго. "У миллионов людей, чьи жизнь разрушил Путин, одно огромное желание: Путин должен уйти или исчезнуть – или Бог должен вернуть его назад", — сказал Кличко.

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Андрей Водяный

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