Бутусов пожаловался, что Минобороны не выходит на связь. Там ответили, что ждут его завтра
Журналист Юрий Бутусов написал, что после вчерашнего предложения о трудоустройстве в Минобороны перестали выходить на связь. Там опровергают и говорят, что журналист вводит общественность в заблуждение.
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"Министерство обороны перестало выходить на связь. Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на Facebook-странице Министерства обороны о предоставлении мне должности нет никаких сообщений", – написал Бутусов в Facebook. Он попросил депутатов обратиться к президенту и правительству и рассмотреть его программу по Минобороны.
Бутусов написал свой пост в 17:41. В 19:55 на странице Минобороны в Facebook появилось сообщение о том, что кадровые службы министерства "ждут Бутусова на собеседование и расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".
Там отметили, что не обязаны публично вызывать соискателей на собеседование. Вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время, уверяют в Минобороны.
"Кадровая служба Министерства обороны завтра, 10 декабря 2020, приглашает Юрия Бутусова для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства", – говорится в сообщении.
- Вчера Министерство обороны публично предложило Бутусову занять "одну из министерских должностей". Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства.
- Он принял предложение и опубликовал программу того, что нужно сделать для "спасения ситуации в Минобороны".
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