"От теории к практике". Минобороны предложило Бутусову одну из министерских должностей

Министерство обороны публично предложило журналисту Юрию Бутусову занять "одну из министерских должностей". Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства.

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Там написали, что "критика процессов Минобороны сопоставима с масштабами этих процессов", а Бутусов является "одним из самых бескомпромиссных экспертов" по поводу работы ведомства. В Минобороны также заявляют, что кто-то может считать материалы журналиста "предвзятыми" и "ставить под сомнение его компетентность", но ему точно "нельзя отказать в небезразличии".

"Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание", – написали в ведомстве.

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По мнению Минобороны, Бутусов мог бы заняться, например, вопросом вооружения или логистики.

"Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать стоимость своих знаний и слов", – подытожили в Минобороны.

Журналист на предложение пока не ответил.

Бутусов не единожды критиковал Минобороны и ОПК в целом, в частности в вопросах вооружения и внутренней работы ведомства. В одной из недавних публикаций он, например, писал, что обыски СБУ на концерне Укроборонпром якобы устроены, чтобы уволить замдиректора Михаила Морозова и "вернуть СБУ утерянное в 2019-м участие в финансовых потоках".

Бутусов также вступает в полемику в соцсетях по вопросам ОПК с блогером Алексеем Арестовичем, который с недавнего времени является спикером украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе и советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

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Марк Сировой

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