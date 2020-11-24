UA

Новый этап реформы: изменение управления и военной культуры – Минобороны

24.11.2020, 19:20
Новый этап реформы: изменение управления и военной культуры – Минобороны - Фото
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

Очередным этапом оборонной реформы станет изменение управления и принципов функционирования Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во беседы с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадза, передает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Таран подчеркнул, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также необходимо изменить военную культуру.

По словам министра, срок завершения этого этапа – конец 2022 года.

Читайте также: Cекретарь СНБО недоволен выполнением указов по реформе оборонно-промышленного комплекса

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
ВСУ реформа Андрей Таран

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 