Новый этап реформы: изменение управления и военной культуры – Минобороны

Очередным этапом оборонной реформы станет изменение управления и принципов функционирования Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во беседы с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадза, передает пресс-служба Минобороны.

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Таран подчеркнул, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также необходимо изменить военную культуру.

По словам министра, срок завершения этого этапа – конец 2022 года.

12 июня НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

14 сентября президент Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности, в которой предусмотрено развитие стратегических отношений с НАТО, Евросоюзом и США.

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Наталия Медведева

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