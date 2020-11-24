Новый этап реформы: изменение управления и военной культуры – Минобороны
24.11.2020, 19:20
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)
Очередным этапом оборонной реформы станет изменение управления и принципов функционирования Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во беседы с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадза, передает пресс-служба Минобороны.
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Таран подчеркнул, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также необходимо изменить военную культуру.
По словам министра, срок завершения этого этапа – конец 2022 года.
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