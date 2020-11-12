Cекретарь СНБО недоволен выполнением указов по реформе оборонно-промышленного комплекса

Алексей Данилов раскритиковал неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на этот год Минэкономики и Минобороны

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов недоволен выполнением центральными органами власти указов президента Владимира Зеленского по реформированию оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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"Субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки", – подчеркнул Данилов

Секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на этот год со стороны Минэкономики и Минобороны.

Данилов заявил о необходимости принятия неотложных мер к повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено", – сказал Данилов.

Он считает, что необходимо повысить исполнительскую дисциплину. Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры к обеспечению эффективного использования ресурсов госбюджета.

19 октября Кабмин создал новый комитет во главе с вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским и передал ему вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.

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Арина Толина

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