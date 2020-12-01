Ермак назначил спикера Украины в ТКГ Арестовича своим внештатным советником

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера украинской делегации в трехсторонний контактной группе Алексея Арестович своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Представляя Арестович на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что в медиапространстве тиражируется много фейков, и задача Арестовича – "предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений".

Также среди задач Арестовича – "согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны.

15 сентября вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что пресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice".

28 октября Арестовича назначили советником по информационной политике и спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Вадим Ребрина

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