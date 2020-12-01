UA

Ермак назначил спикера Украины в ТКГ Арестовича своим внештатным советником

01.12.2020, 20:00
Ермак назначил спикера Украины в ТКГ Арестовича своим внештатным советником - Фото
Алексей Арестович (фото - facebook.com/alexey.arestovich)

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера украинской делегации в трехсторонний контактной группе Алексея Арестович своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представляя Арестович на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что в медиапространстве тиражируется много фейков, и задача Арестовича – "предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений".

Также среди задач Арестовича – "согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны.

  • 15 сентября вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что пресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice".

  • 28 октября Арестовича назначили советником по информационной политике и спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
андрей ермак оп Алексей Арестович

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 