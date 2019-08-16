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Развернулся и убежал: Бутусов раскрыл детали побега израильтянина

Развернулся и убежал: Бутусов раскрыл детали побега израильтянина - Фото
Фото: facebook.com/amos.silver
16.08.2019, 19:56

Журналист также назвал имена ответственных за операцию сотрудников СБУ

Журналист Юрий Бутусов описал, как, согласно записям видеонаблюдения, подозреваемый в наркоторговле израильтянин Амос Дов Сильвер скрылся от конвоя СБУ в аэропорту Борисполь. Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на свои источники.

По этой информации, после прохождения паспортного контроля двое сотрудников СБУ из отдела "К" не надели Сильверу наручники и сняли с него электронный браслет. После этого правоохранители, по словам Бутусова, демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди задержанного, а он шел за ними сзади. Затем израильтянин развернулся и сначала пешком, а затем бегом скрылся.

За проведение экстрадиции, по данным источников журналиста, непосредственно отвечал начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Орест Михайлецкий. А общее руководство операцией осуществлял первый заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.

Как минимум восемь офицеров СБУ сейчас дают показания и будут привлечены к различным видам ответственности, сообщает Бутусов. Калюжняк, по его информации, также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет.

  • 12 марта 2019 года прошла международная операция против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass. В разных странах были задержаны около 40 человек. В Киеве арестовали основателя сети, гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера.
  • В июле Украина приняла решение выдать его Израилю.
  • 15 августа сотрудники СБУ доставили Сильвера в аэропорт Борисполь, откуда должны были отправить в Израиль, но он сбежал.
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