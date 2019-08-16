Развернулся и убежал: Бутусов раскрыл детали побега израильтянина

Фото: facebook.com/amos.silver

Журналист Юрий Бутусов описал, как, согласно записям видеонаблюдения, подозреваемый в наркоторговле израильтянин Амос Дов Сильвер скрылся от конвоя СБУ в аэропорту Борисполь. Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на свои источники.

По этой информации, после прохождения паспортного контроля двое сотрудников СБУ из отдела "К" не надели Сильверу наручники и сняли с него электронный браслет. После этого правоохранители, по словам Бутусова, демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди задержанного, а он шел за ними сзади. Затем израильтянин развернулся и сначала пешком, а затем бегом скрылся.

За проведение экстрадиции, по данным источников журналиста, непосредственно отвечал начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Орест Михайлецкий. А общее руководство операцией осуществлял первый заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.

Как минимум восемь офицеров СБУ сейчас дают показания и будут привлечены к различным видам ответственности, сообщает Бутусов. Калюжняк, по его информации, также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет.