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Были в Европе люди, ожидавшие нашего поражения, сейчас мы большие друзья – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 22:59
Были в Европе люди, ожидавшие нашего поражения, сейчас мы большие друзья – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди представителей европейских стран были такие, которые ожидали поражения Украины в течение максимум 10 дней после начала российского вторжения. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер.

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"Были, конечно, в Европе люди, которые злорадствовали и ждали нашего поражения. Этого тоже не надо скрывать. Сейчас мы большие друзья: поддерживают, рассказывают, как они нас любят... Но ты понимаешь, что когда тебе дают 10 дней (это максимальный срок, который, по словам Кулебы, давали некоторые западные партнеры Украине в начале вторжения. – Ред.), то в их мышлении, они думают, это безопасно сейчас говорить что угодно в поддержку Украины и для очистки совести, потому что через 10 дней все равно все кончится, и ты уже не будешь связан этими обязательствами и скажешь: я хотел помочь, но Украина не выстояла", – сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас, общаясь с представителями таких стран, "ты понимаешь, что в том, что они говорят, нет полной искренности, потому что они ждут твоего конца".

После того как истек десятидневный срок российского вторжения, Кулеба, по его словам, понял, что сейчас с такими партнерами можно говорить по-другому.

  • Кулеба также заявил, что перед полномасштабным вторжением РФ оценки развития событий США и европейских стран существенно отличались.

Вадим Ребрина
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