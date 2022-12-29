Был большой раскол между США и европейцами – Кулеба об оценках вероятности вторжения РФ

Перед полномасштабным вторжением в РФ оценки развития событий США и европейских стран существенно различались. Об этом в интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На тот момент был большой раскол между американцами и европейцами в оценке. 19 февраля на Мюнхенской конференции безопасности я стоял в кругу очень влиятельных европейских министров, которые мне говорили: Дмитрий, не волнуйся, мы убеждены (у нас есть разведка, у нас есть все ), что полномасштабного вторжения не будет, американцы преувеличивают угрозу", – сказал министр.

Сам Кулеба, по его словам, с октября 2019 года "был убежден, что будет война". "Но считал, что целью этой войны будет выход России на админграницы Донецкой и Луганской областей...", – сказал глава МИД.

По его словам, единственными в тот момент, кто говорил о неизбежности полномасштабного вторжения РФ, были Соединенные Штаты.

5 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на публичные предупреждения западных чиновников и лидеров об угрозе полномасштабного вторжения России, до 24 февраля официальному Киеву так никто и не предоставил никаких конкретных разведывательных данных о подготовке к нападению.

Читайте также: США бьют тревогу, Зеленский просит без паники (новость за 12.11.2021)

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.