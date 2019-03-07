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07.03.2019, 14:29

Быть честным: Гриценко и Садовый подписали соглашение - фото

Быть честным: Гриценко и Садовый подписали соглашение - фото - Фото
Андрей Садовый и Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Гражданской позиции отметил, что "должностей или квот в списках не делили" с мэром Львова

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Мэр Львова Андрей Садовый и кандидат в президенты, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на выборах. Об этом Гриценко сообщил у себя в Facebook.

В документе говорится, что Садовый снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко.

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Гриценко обязуется "быть честным". 

Фото: facebook.com/A.S.Grytsenko

"С Андреем Садовым подписали соглашение. Ценности и базовые принципы государственной политики у нас - общие, их не надо расписывать. Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но - глубокое по содержанию", - отметил Гриценко.

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".

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Теги: андрей садовый, анатолий гриценко
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