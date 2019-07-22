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Бюллетени в ЦИК будут сопровождать спецназовцы

Бюллетени в ЦИК будут сопровождать спецназовцы - Фото
Фото: EPA
22.07.2019, 11:40

Для транспортировки бюллетеней от окружных избирательных комиссий привлекут в том числе спецназ

Спецназовцы будут сопровождать бюллетени при их транспортировке с ОИК в ЦИК. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки бюллетеней и документации с избирательных участков в окружные избирательные комиссии, а затем от ОИК в Центральную избирательную комиссию.

Также для предотвращения провокаций и правонарушений будут привлечены подразделения полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При этом в Нацполиции не исключают вероятности привлечения Нацгвардии и тех, кто дежурит в режиме авиаподдержки.

Ранее гражданская сеть ОПОРА заявила, что незначительные нарушения на досрочных выборах в Верховную Раду не повлияли на ход голосования, а процесс волеизъявления был организован и проведен государством с соблюдением требований украинского законодательства и демократических стандартов. 

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верховная рада выборы Нацполиция
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