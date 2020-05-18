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Бывшему нардепу Березкину сообщили еще об одном подозрении - САП

Бывшему нардепу Березкину сообщили еще об одном подозрении - САП - Фото
Станислав Березкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.05.2020, 16:42

Экс-депутат подозревается в получении незаконной компенсации за аренду отельного номера в столице

Сегодня, 18 мая, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили о подозрении бывшему народному депутату. Исходя из предоставленной информации, речь идет о Станиславе Березкине. Он подозревается в получении незаконной компенсации за съем жилья в столичном отеле Киев, сообщает в Facebook САП.

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Несмотря на наличие собственного жилья в центре Киева, Березкин получил право пользоваться номером столичного отельного комплекса Киев, говорится в сообщении. Вследствие чего ему за период с ноября 2014 года по август 2019 года было выплачено на аренду более 937 000 грн.

Сейчас бывшему чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 364 УК.

В сентябре 2019 года Березкин стал подозреваемым по делу о завладении $20 млн Ощадбанка. А в декабре того же года прокуроры САП завершили по этому делу досудебное расследование.

  • 23 октября 2018 года по подозрению в завладении $20 млн государственного банка были задержаны должностные лица Ощадбанка и предприятий группы Креатив.
  • 7 ноября того же года действующий тогда Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на арест Станислава Березкина.

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Дарья Мостовая
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Ощадбанк подозрение аренда отель Станислав Березкин
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