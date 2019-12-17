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Скрыл наличие жилья. НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу

Скрыл наличие жилья. НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу - Фото
Коррупция (фото - depositphotos.com)
17.12.2019, 13:00

Нардеп VIII созыва, по данным следствия, незаконно получил компенсацию 738 000 гривень из государственного бюджета

дополнено

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении нардепу VIII созыва, который якобы злоупотребляя служебным положением незаконно получил 738 000 гривень компенсации из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, с декабря 2014 года по октябрь 2018 года экс-нардеп якобы незаконно получил из госбюджета компенсацию за расходы на аренду жилья в отеле "Киеве" якобы из-за того, что у него не было собственного жилья в столице. Однако следствие установило, что у него было свое жилье в Киеве и он якобы сознательно скрыл этот факт.

Ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Источник сообщил LIGA.netчто речь идет о нардепе от Народного фронта Максиме Полякове

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