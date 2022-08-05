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Бывшему украинскому телеведущему сообщили о подозрении в госизмене

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 20:19
Бывшему украинскому телеведущему сообщили о подозрении в госизмене - Фото
Юрий Кот (скриншот с видео)

Бывшему украинскому телеведущему, который переехал в Москву и стал распространять российскую пропаганду на гостелевидении РФ, сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствием установлено, что подозреваемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Затем переехал в Москву и начал работу на государственном телеканале страны-агрессора как журналист. Он освещает события в Украине в выгодном Кремле ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства. Формирует ложное отношение граждан РФ к части украинского населения и разжигает сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины.

В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах, по данным следствия, ведущий поддерживает руководство РФ и начало широкомасштабного вторжения в Украину. Его выступления в основном подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений РФ сообщили в ОГП.

Кроме того, на своих страницах в социальных сетях журналист дискредитирует действующую власть Украины и формирует негативный имидж нашего государства на международной арене.

Сегодня подозреваемого в информационном пространстве РФ представляют политологом, деканом факультета медиакоммуникаций, президентом ассоциации Будущее страны и лидером движения Русских украинцев.

По данным сайта Будущее страны, президентом организации является Юрий Кот.

  • В 2013 году Кот работал ведущим "антимайдана". 16 декабря 2013-го его избили неизвестные.
Вадим Ребрина
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госизмена пропаганда юрий кот
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