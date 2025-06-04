Бывший посол Варшавы в Киеве: Массовая солидарность поляков сменилась скептицизмом
Сегодня в Польше почти все партии украиноскептические, а поляки возмущены большим количеством украинских мужчин призывного возраста, живущих за границей. Чтобы это исправить, Украина должна уделять больше внимания отношениям с Польшей. Такое мнение высказал бывший посол Польши в Украине (2019–2023) Бартош Цихоцкий в интервью Puls Biznesu.
Он отметил, что охлаждение в отношениях является естественным процессом, но его ускоряют определенные обстоятельства.
"После периода эйфории и массовой солидарности должен был наступить определенный баланс эмоций. Путь от самого позитивного к негативному может быть удивительно коротким. Мы видим много украинцев призывного возраста в Польше. На основе этих образов складывается мнение, что "мы помогаем, а они не воюют", – рассказал Цихоцкий.
Дипломат отметил, что он не разделяет эти настроения польского общества.
"Это лишь фрагмент реальности. Те, кто бросается в глаза, ездят на дорогих автомобилях, едят в дорогих ресторанах, делают покупки в эксклюзивных магазинах – это небольшая группа, но очень заметная. Я всегда пытаюсь отметить, что почти каждый из этих украинцев – будь то лично или через свою семью – пережил огромную травму. Это люди, которые часто глубоко ранены, физически и психически", – сказал он.
Украина должна также это объяснять полякам, но она вообще почти не проводит информационных кампаний в Польше.
"Я постоянно объясняю своим украинским коллегам, что они – в смысле Украина – просто отсутствуют в польском информационном пространстве. Они воспринимают нашу поддержку как должное, как нечто, чего они просто заслуживают", – подчеркнул Цихоцкий.
При этих обстоятельствах на сегодняшний день в Польше почти не осталось партий, которые бы не декларировали определенный скептицизм в отношении Украины. Это также должно быть исправлено большим вниманием Украины к Польше, в частности, оказываемой помощи.
"Я объясняю своим друзьям из Киева: если вы хотите чего-то достичь, приезжайте в Польшу, оставайтесь здесь на несколько дней, а не просто проезжайте через Варшаву по дороге в Вашингтон, Берлин или Лондон", – сказал дипломат.
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