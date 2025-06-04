Колишній посол Варшави у Києві: Масова солідарність поляків змінилася на скептицизм

Бартош Ціхоцький розповів, що паплюжить україно-польські відносини та як це виправити

Бартош Ціхоцький (Фото: vpolshchi.pl)

Сьогодні в Польщі майже всі партії україноскептичні, а поляки обурюються через велику кількість українських чоловіків призовного віку, що живуть за кордоном. Щоб це виправити, Україна має приділяти більше уваги відносинам із Польщею. Таку думку висловив колишній посол Польщі в Україні (2019–2023) Бартош Ціхоцький в інтерв’ю Puls Biznesu.

Він зазначив, що охолодження у відносинах є природним процесом, але його пришвидшують певні обставини.

"Після періоду ейфорії та масової солідарності мав настати певний баланс емоцій. Шлях від найпозитивнішого до негативного може бути напрочуд коротким. Ми бачимо багато українців призовного віку в Польщі. На основі цих образів складається думка, що "ми допомагаємо, а вони не воюють", – розповів Ціхоцький.

Дипломат зазначив, що він не поділяє ці настрої польського суспільства.

"Це лише фрагмент реальності. Ті, хто впадає в око, їздять на дорогих автомобілях, їдять у дорогих ресторанах, купують в ексклюзивних магазинах – це невелика група, але дуже помітна. Я завжди намагаюся зазначити, що майже кожен із цих українців – чи то особисто, чи через свою родину – пережив величезну травму. Це люди, які часто глибоко поранені, фізично та психічно", – сказав він.

Україна мала б також це пояснювати полякам, але вона взагалі майже не проводить інформаційних кампаній в Польщі.

"Я постійно пояснюю своїм українським колегам, що вони – у сенсі Україна – просто відсутні в польському інформаційному просторі. Вони сприймають нашу підтримку як належне, як щось, чого вони просто заслуговують", – наголосив Ціхоцький.

За цих обставин на сьогодні в Польщі майже не залишилося партій, які б не декларували певний скептицизм щодо України. Це також мало б бути виправлено більшою увагою України до Польщі, зокрема допомоги, яка надається.

"Я пояснюю своїм друзям з Києва: якщо ви хочете чогось досягти, приїжджайте до Польщі, залишайтеся тут на кілька днів, а не просто проїжджайте через Варшаву дорогою до Вашингтона, Берліна чи Лондона", – сказав дипломат.