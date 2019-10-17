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Бывший депутат "забыл задекларировать" 67 млн грн - НАПК

Бывший депутат "забыл задекларировать" 67 млн грн - НАПК - Фото
Иван Фурсин (фото - Facebook Фурсина)
17.10.2019, 15:31

Иван Фурсин является бизнес-партнером олигарха Дмитрия Фирташа

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило в декларациях бывшего народного депутата VIII созыва Ивана Фурсина признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство провело проверку трех деклараций экс-депутата за 2015 г, 2016 г и 2017 г.

По информации НАПК, Фурсин не указал сведения об имеющихся у него корпоративных правах, доле в общем уставном капитале предприятия, не задекларировал доходы членов семьи, а также предоставил недостоверные сведения о размере собственного полученного дохода.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях депутата составляет почти 67 млн грн.

Обоснованные выводы о признаках уголовного преступления будут направлены в НАБУ.

На выборах 2019 года Фурсин проиграл кандидату от партии Слуга народа Степану Чернявскому.

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