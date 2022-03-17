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Бывший мэр Хиросимы призвал Путина не применять ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 14:30
Бывший мэр Хиросимы призвал Путина не применять ядерное оружие - Фото
Тадатоси Акиба (Фото - EPA)

Бывший мэр Хиросимы Тадатоси Акиба сегодня призвал лидера РФ Владимира Путина не применять ядерное оружие в Украине, сообщает Kyodo.

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Акиба заявил на пресс-конференции, что действия Путина, который привел ядерные силы России в состояние повышенной боевой готовности, вызвали ужас у выживших после атомной бомбардировки 1945 года и у многих других.

Бывший мэр Хиросимы попросил премьер-министра Японии Фумио Кисида встретиться с Путиным и другими главами государств, обладающих ядерным оружием, чтобы передать им требование хибакуся (людей выживших после атомной бомбардировки) отказаться от применения такого оружия.

1 марта Акиба стал инициатором петиции с требованием к Путину и другим мировым лидерам заявить, что они не будут применять ядерное оружие в ходе военных действий в Украине. На данный момент петиция собрала более 92 000 подписей при запланированной цели в 150 000.

Россия уже нанесла удары по нескольким ядерным объектам в Украине: войска РФ захватили Чернобыльскую АЭС, обстреляли и захватили Запорожскую АЭС, нанесли удар по ядерной лаборатории в научно-исследовательском институте в Харькове. 

Сергей Бережной
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ядерное оружие
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