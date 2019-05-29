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29.05.2019, 19:53

Бывший охранник Коломойского официально возглавил СБ Зеленского

Бывший охранник Коломойского официально возглавил СБ Зеленского - Фото
Владимир Зеленский с охраной (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент уволил Гелетея с дожности главы УГО, вместо него назначил Оцерклевича

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) Валерия Гелетея и назначил вместо него Алексея Оцерклевича. Заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности президента назначен Донец Максим (известный как личный охранник бизнесмена Игоря Коломойского). Об этом свидетельствуют указы на сайте президента.

Кроме того с должности первого заместителя начальника УГО уволен Владимир Дахновский. На его место назначен Вячеслав Штучный.

Алексей Оцерклевич - подполковник ВСУ, был заместителем командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт.

Вячеслав Штучный - бывший директор Института УДО Украины.

Начальник Управления государственной охраны Гелетей подал рапорт об увольнении с должности 22 мая. Генерал-полковник Валерий Гелетей был начальником Управления государственной охраны Украины с 15 октября 2014 года. В июле-октябре 2014 года он был министром обороны.

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Теги: Владимир Зеленский, валерий гелетей, Максим Донец, Алексей Оцерклевич
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