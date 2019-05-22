Гелетей подал рапорт об увольнении с поста начальника Госохраны

Валерий Гелетей (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Начальника Управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Фото документа он опубликовал в Facebook.

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - написал Гелетей.

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Гелетей пожелал своему преемнику силы, мудрости и вдохновения.

Генерал-полковник Валерий Гелетей стал начальником Управления государственной охраны Украины 15 октября 2014 года. В июле-октябре 2014 года он был министром обороны.

20 мая сообщалось, что глава СБУ Василий Грицак написал рапорт об увольнении. В тот же день заявил об отставке министр обороны Степан Полторак, но на следующий день сообщалось, что он останется и.о. главы ведомства пока Верховная рада не примет его заявление. 19 мая с должности секретаря СНБО был уволен Александр Турчинов.