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Сущенко, который сидел в РФ за "шпионаж", избран в Черкасский облсовет от партии Порошенко

11.11.2020, 11:49
Сущенко, который сидел в РФ за
Роман Сущенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Журналист Роман Сущенко баллотировался первым номером в списке Европейской солидарности

Журналист и бывший политзаключенный Роман Сущенко избран в Черкасский областной совет. Результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Сущенко баллотировался первым номером по списку Евросолидарности.

Всего партия получила на выборах в облсовет Черкасской области девять мандатов, заняв четвертое место. Первая тройка – партия Черкасчане (18 мандатов), Слуга народа и За будущее (по 12 мандатов). Также в облсовет прошли Батькивщина (семь мандатов) и ОПЗЖ (шесть мандатов).

Денис Юдин
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роман сущенко черкасская область местные выборы

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