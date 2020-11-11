Сущенко, который сидел в РФ за "шпионаж", избран в Черкасский облсовет от партии Порошенко

Журналист Роман Сущенко баллотировался первым номером в списке Европейской солидарности

Журналист и бывший политзаключенный Роман Сущенко избран в Черкасский областной совет. Результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Сущенко баллотировался первым номером по списку Евросолидарности.

Всего партия получила на выборах в облсовет Черкасской области девять мандатов, заняв четвертое место. Первая тройка – партия Черкасчане (18 мандатов), Слуга народа и За будущее (по 12 мандатов). Также в облсовет прошли Батькивщина (семь мандатов) и ОПЗЖ (шесть мандатов).

30 сентября 2016 года Сущенко был задержан в Москве. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он – "разведчик". В ГУР это опровергли.

4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам лишения свободы.

7 сентября 2019 года Сущенко был освобожден в ходе обмена между Украиной и Россией.

Денис Юдин

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