Бывший проректор медвуза из Киева проведет 15 лет за решеткой за госизмену – фото

Суд признал виновным в государственной измене бывшего проректора одного из высших медицинских учебных заведений Киева, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму, и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По материалам следствия, после увольнения с должности проректора в 2020 году мужчина переехал в Крым, где его завербовала ФСБ РФ.

За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения вражеских задач. В частности, он собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, которые находились на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области, сообщили в СБУ.

Кроме того, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат ФСБ, установило следствие.

Для поиска "нужных связей" подозреваемый привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации.

В СБУ говорят, что в случае успешного выполнения задач, российская спецслужба гарантировала своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова.

Злоумышленник был задержан в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу.

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Вадим Ребрина

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