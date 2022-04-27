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Бывший украинский военный вернулся в Украину с армией оккупанта и получил 14 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 20:24
Бывший украинский военный вернулся в Украину с армией оккупанта и получил 14 лет тюрьмы - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы за госизмену и дезертирство бывшего украинского военного, который в 2014 году отказался покинуть оккупированный Россией Крым, пошел на службу в армию РФ, а в феврале 2022 года прибыл в Украину в составе войск российских оккупантов и был взят в плен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Бывший украинский военнослужащий в 2014 году нарушил присягу, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части из Крыма и пошел служить в вооруженные силы государства-агрессора. Через восемь лет – 25 февраля 2022 года – он вернулся в Украину в составе оккупационных войск, которые вошли в Новую Каховку Херсонской области.

Он и еще двое бывших украинских военных были взяты в плен в составе артдивизиона 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, который разбили украинские десантники в Николаевской области.

В судебном разбирательстве относительно второго бывшего военнослужащего ВСУ стороны перешли к дебатам. Судебное разбирательство по третьему еще не назначено.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война Крым госизмена плен дезертирство
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