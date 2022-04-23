Госизмена и коллаборационизм. Мэру Балаклеи сообщили о подозрении

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила подозрение городскому голове Балаклеи Ивану Столбовому. Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу на своем сайте.

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Мэр Балаклеи в марте 2022 года перешел на сторону России, согласившись выполнять полномочия городского головы в составе оккупационной администрации.

28 марта он провел совещание в мэрии, в ходе которого агитировал своих покровителей к лояльности России. В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военным РФ, а также о том, что ведет переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе.

Столбовому инкриминируют государственную измену и коллаборационизм (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

15 марта Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, который наказывает за сотрудничество с Россией заключением на срок до 15 лет.

Андрей Водяный

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