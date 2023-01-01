Чехия расторгла соглашение с Россией о совместных ядерных исследованиях

Чехия заявила, что больше не сотрудничает с российским Объединенным институтом ядерных исследований из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Radio.cz.

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Действие соглашение Чехии с российским Объединенным институтом ядерных исследований завершилось 31 декабря 2022 года, многолетнее соглашение не было продлено из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В постановлении о прекращении сотрудничества сказано, что сохранение участия в деятельности ОИЯИ выглядело бы косвенным "игнорированием того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека".

Отказ от продления сотрудничества был инициирован еще в апреле 2022 года. Еще до того Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в деятельности организации. В середине лета президент Чехии Милош Земан подписал постановление о полной приостановке сотрудничества с 31 декабря.

С 25 октября 2022 года россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС, путешествующие с целью туризма, спорта или культуры, не допускаются на территорию Чехии.

23 декабря сообщалось, что Болгария переведет свою АЭС с российского на американское ядерное топливо.

Сергій Бережний

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