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Чехия расторгла соглашение с Россией о совместных ядерных исследованиях

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 15:21
Чехия расторгла соглашение с Россией о совместных ядерных исследованиях - Фото
Милош Земан (фото – EPA)

Чехия заявила, что больше не сотрудничает с российским Объединенным институтом ядерных исследований из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Radio.cz.

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Действие соглашение Чехии с российским Объединенным институтом ядерных исследований завершилось 31 декабря 2022 года, многолетнее соглашение не было продлено из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В постановлении о прекращении сотрудничества сказано, что сохранение участия в деятельности ОИЯИ выглядело бы косвенным "игнорированием того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека".

Отказ от продления сотрудничества был инициирован еще в апреле 2022 года. Еще до того Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в деятельности организации. В середине лета президент Чехии Милош Земан подписал постановление о полной приостановке сотрудничества с 31 декабря.  

Сергій Бережний
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Милош Земан ядерные исследования чехия
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