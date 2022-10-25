Чехия закрылась для россиян с шенгенскими визами

С 25 октября россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС, путешествующие с целью туризма, спорта или культуры, не допускаются на территорию Чехии. Такое решение было принято чешским правительством 12 октября по предложению Министерства иностранных дел.

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"В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан РФ. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – то есть через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры", – объяснил решение министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее уже закрыли свои границы для российских туристов.

Правительство Праги ввело запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси после вторжения Путина в Украину в феврале. Этот запрет все еще в силе, за исключением гуманитарных случаев.

6 сентября Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

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Наталія Медведєва

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