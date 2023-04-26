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Чехия ввела санкции против главы РПЦ Кирилла. Он первым попал в санкционный список

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26.04.2023, 16:25
Чехия ввела санкции против главы РПЦ Кирилла. Он первым попал в санкционный список - Фото
Владимир Путин и патриарх РПЦ Кирилл (Фото - пресс-служба Кремля)

Правительство Чехии ввело санкции против главы РПЦ Кирилла. Он стал первым, кто попал в национальный санкционный список. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"В чешский санкционный список внесено первое имя. Патриарх Кирилл попал в санкционный список именно потому, что верой нельзя оправдывать зверства, совершаемые российскими солдатами в Украине", – написал он.

В релизе на сайте МИД Чехии говорится, что пакет доказательств против Кирилла насчитывает более 100 страниц.

Теперь ему запрещен въезд в Чехию, он не может получить средства из этой страны, также в случае наличия у главы РПЦ активов в Чехии они будут заморожены.

  • 22 апреля президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских физических и юридических лиц, в том числе политических партий РФ.
Вадим Ребрина
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санкции чехия патриарх кирилл рпц
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